Benoît Closson (MR) est bourgmestre de la petite commune de Wellin (province de Luxembourg). Pas de chance pour lui, il s'est déchiré le ménisque le week-end dernier. Le bourgmestre, qui est aussi avocat, est embêté. Il doit se rendre à de très nombreux rendez-vous et il ne peut évidemment pas conduire. Sur Facebook, le bourgmestre a placé une petite annonce. Il recherche un bénévole pour le véhiculer. Il précise que le bénévole conduira sa Tesla X.

© dr



Depuis qu'il a publié cette demande, Benoît Closson a fait l'objet de nombreux commentaires sur facebook. Au vu de la polémique qui grandit, il a décidé de retirer cette petite annonce. Avec le recul, Benoît Closson reconnaît "une erreur de communication". Sa publication visait seulement ceux qui le suivent sur Facebook. "C'était une publication destinée à mes amis, je ne demande pas à quelqu'un que je ne connais pas de me rendre ce service. Alors oui je comprends que ceux qui ne me connaissent pas soient choqués. Les apparences peuvent laisser croire que je suis plein de fric mais c'est faux. J'ai acheté cette voiture lorsque je n'étais pas bourgmestre. Je gagne beaucoup moins bien ma vie depuis que j'exerce ce mandat, je ne suis pas riche et je n'ai pas les moyens de payer un chauffeur. Je le répète c'était une demande pour mes amis". Il tient aussi à préciser qu'il est "très respectueux des gens. En tant qu'avocat je suis hyper social", conclut-il, abasourdi par cet emballement.