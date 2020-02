Comme dans d’autres communes, les finances ne sont pas en excédent à Saint-Hubert. Et pour tenter de gratter quelques sous, les autorités communales proposent différentes mesures qui ne font pas toujours l’unanimité au sein des autres familles politiques.

C’est notamment le cas quand on évoque le sujet de l’aérodrome, et plus particulièrement le fait que la commune a décidé d’accorder une dispense de taxe d’atterrissage pour les prochains concurrents du championnat de Belgique de vol à voile, qui aura lieu en mai prochain.

"Cette dispense existe dans tous les championnats. Celui organisé par le CNVV va réunir 50 planeurs pendant neuf jours et surtout amener plus de 100 personnes qui vont être hébergées dans les gîtes et hôtels de la région. Inutile de dire que les cafés, restaurants et supermarchés vont bénéficier des retombées de cette organisation", précise d’entrée le bourgmestre. Jean-Luc Henneaux ajoute que l’on parle ici d’une taxe avoisinant les 10 euros par appareil/atterrissage, mais que la commune, si elle se prive de cette rentrée, réalisera quand même un bénéfice important sur la vente des carburants. On parle ici des avions remorqueurs…

"Comptons environ 1 500 euros sur la durée du championnat", dit-il.

Seul bémol, cette décision n’a pas été approuvée par la majorité des membres du conseil communal. "En effet, et c’est bien dommage de constater que seuls les groupes Cap2018 et PS + ont voté favorablement pour cette mesure. Pourquoi refuser de nous suivre ? Fallait-il laisser filer ce championnat ailleurs ? Car ailleurs on ne fait pas payer cette taxe."

Du côté de l’opposition Dyn@mic, on a d’autres arguments pour expliquer le refus. "Nous sommes contents de recevoir le championnat et on ne s’oppose pas par principe. Mais, financièrement parlant, la commune peut-elle faire abstraction d’une recette supplémentaire ? Allez expliquer aux citoyens qu’on n’arrive pas encore à boucler le budget 2020 du CPAS et qu’en même temps on accorde une faveur à des pilotes de planeurs…"

"Et, dans ce milieu, je ne doute pas un instant que les propriétaires des planeurs n’aient pas non plus suffisamment de moyens pour s’acquitter de cette taxe", explique ainsi Dominique Bosendorf.