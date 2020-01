En mai 2008, un intercomité des carnavals était créé en province de Luxembourg. À l’époque, il comptait six équipes organisatrices. Aujourd’hui, les représentants de 17 carnavals - Marche, Bastogne, Martelange, Barvaux, Virton, Arlon, Wellin, Florenville, La Roche, Heinstert, Meix, Hotton, Habay, Houffalize, Nassogne, Sibret et Ochamps - en font partie.

Cette année, les festivités carnavalesques débuteront les 22 et 23 février, à Bastogne et à Marche-en-Famenne. Elles se clôtureront à Houffalize les1er et 2 août. "Nous nous réunissons une fois par mois de septembre à janvier ", souligne Michel Waty, le président de l’inter comité. " Le premier intérêt de cette synergie est d’ordre financier. Ainsi, nous négocions les meilleurs prix pour les bonbons, les confettis, les médailles, les brasseurs, les chapiteaux mais aussi pour les services de sécurité, les publicités et les engagements des groupes carnavalesques et folkloriques."

La sécurité et la prévention sont devenues des sujets sensibles auxquels ils accordent beaucoup d’énergie et d’attention. Une réflexion a été menée avec le service fédéral de la santé publique et le service de la santé de la Province de Luxembourg.

Des banderoles réutilisables ont été réalisées et permettent de faire de la prévention en matière d’alcool, par exemple, de la même manière quel que soit l’endroit où l’on se trouve. Des rencontres sont, par ailleurs, organisées avec les autorités communales, les forces de l’ordre et les pompiers afin de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des participants.

Un calendrier commun permet d’avoir une vue d’ensemble des festivités carnavalesques. Pour la première fois, l’inter comité a diffusé sur les réseaux sociaux un autre calendrier qui reprend les activités, telles que soupers, bals […] en dehors de la période des carnavals. Ainsi, le public peut se rendre compte que les carnavals ne limitent pas à deux mois de cortèges mais que de nombreuses autres activités sont organisées pour boucler le budget.

Nadia Lallemant