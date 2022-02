Le Comité du carnaval d’Arlon vient d' annoncer l’annulation de la 42e édition du carnaval pour la troisième année consécutive. En cause ? Les mesures sanitaires actuellement en vigueur ne permettent de mettre sur pied un événement d’une telle ampleur. Le comité planche, néanmoins, en guise de remplacement, sur l’organisation d’un projet festif « light » accessible au grand public.

"Ce mardi 1er février, le conseil d’Administration s’est réuni afin d’examiner la situation dans laquelle sont plongés les secteurs de l’événementiel et de la culture. Objectif : se positionner définitivement quant à l’organisation des traditionnelles festivités carnavalesques, programmées le week-end du 19 mars, précise le comité dans un communiqué. Après des discussions constructives, le CA a pris la lourde décision de ne pas organiser la 42e édition du Carnaval."

Les organisateurs précisent qu’ils sont confrontés à trois types d’obligations : légales, morales et financières. "Force est de constater que le Covid-19 fait toujours partie de notre vie", souligne Numa Glesener, le président d’Arlon Carnaval. " Nous sommes également dans l’inconnue concernant les recommandations sanitaires et l’entrée en vigueur du baromètre depuis le vendredi 28 janvier pour le milieu de l’événementiel et de la culture. Aujourd’hui, cette incertitude nous pousse à prendre cette décision. Le carnaval d’Arlon, cela représente un nombre d’heures de travail incalculables, mais aussi et surtout un risque financier très important. Lors de la première annulation en 2020 : nous avons dû honorer les frais déjà engagés avant le début de l’épidémie. En toute transparence, les pertes financières s’élevaient aux environs des 70.000€."

Reste que le carnaval d’Arlon n’est pas menacé de disparition. " En 2023, nous y verrons certainement plus clair quant à une organisation complète de notre manifestation. Cela dit, la volonté d’offrir un moment de partage demeure. Si les festivités carnavalesques telles que nous les connaissons sont officiellement annulées, une bonne nouvelle pourrait prochainement être annoncée ! En effet, suite à la réunion du 1er février, tous les membres tiennent à souligner qu’offrir un moment de joie, de partage et de bonne humeur reste essentiel en ces temps particuliers. Dès lors, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que le comité confirme qu’un projet d’événement festif, de plus petite taille, est actuellement à l’étude, avec l’ensemble de nos partenaires."