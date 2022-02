Le comité carnaval et les anciens princes se sont réunis afin de prendre une décision concernant le sort à réserver cette année au carnaval de Meix-devant-Virton.

"Au vu de la réunion de concertation de ce vendredi et du baromètre qui tendent vers l’amélioration, et après deux années d’annulation à cause de ce fichu virus, nous pouvons l’annoncer aujourd’hui : le carnaval 2022 aura bien lieu les 1,2,3 avril prochain", annonce le comité dans un communiqué.

Le comité ajoute : " Notre nouveau prince Marc 1er souhaite faire un vrai carnaval à l’ancienne et pas un carnaval light. Tout dépendra bien sûr des dispositions sanitaires en vigueur à cette période mais nous restons confiants. Nous allons essayer de maintenir nos trois soirées dont l’intronisation de notre nouveau prince, le carnaval des enfants et bien sûr le cortège du dimanche."

Les organisateurs détailleront le programme prochainement.