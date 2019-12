L’équipe de Nizar, de Niz’Art Piazza, occupera bientôt le bâtiment annexe de Buffl’Ardenne.

Les amateurs de pizzas ne diront pas le contraire : si on veut se faire plaisir et goûter quelque chose de différent, c’est bien évidemment chez « Nizar » (El Hajjaoui) qu’il faut aller. Ce pizzaiolo n’est pas n’importe qui, puisqu’il a déjà été sacré champion du monde de la pizza à plusieurs reprises. Sa formation? C’est bien évidemment là où on dit que la pizza est née, à Naples, qu’il l’a (par)faite! « J’ai beaucoup appris et beaucoup échangé durant mes formations et les concours internationaux. L’esprit de concurrence n’existe pas entre les chefs de cuisine italienne. Nous collaborons et nous nous aidons beaucoup », dit-il.

Et il n’y a pas si longtemps, il est (encore) parvenu à ajouter un énième trophée honorifique à son palmarès, déjà bien garni. C’est en effet en Italie qu’il a remporté, en octobre dernier, le titre de champion du monde en Pizza du Sud. Une catégorie qui récompense les meilleures pizzas réalisées à partir d’ingrédients et recettes typiques du sud de l’Italie. En parlant d’ingrédients, le chef sait « choisir » et proposer des produits locaux de grande qualité avant de les préparer à sa manière. Installés depuis plus de deux ans maintenant à proximité de Martelange (Perlé-GDL), Nizar et son équipe ouvriront prochainement un nouveau restaurant du côté de Neufchâteau. « Nous occuperons le bâtiment situé chez Buffl’Ardenne , à Semel. On finalise les travaux. On espère pouvoir terminer, disons, avant le mois de mars. Ce serait l’idéal. », confie-t-il avec sa bonne humeur habituelle.

Pizzas ou autres spécialités du chef, voilà ce qu’on pourra bientôt trouver du côté chestrolais, sans compter les autres surprises qu’il réserve. À noter que pour le nouvel an à Perlé, le restaurant de Nizar propose des formules à emporter à la carte : assortiments de verrines comme mises en bouche, plateaux de charcuterie, de fruits de mer, homard, saumon ou encore bûche de Noël ensuite… Et ceux qui souhaitent franchir le cap du 31 décembre au restaurant même pourront y déguster un menu tout aussi alléchant. Les réservations se font uniquement par téléphone : +352 20 600 999.