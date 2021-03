Le lundi 12 avril, un chantier visant à réhabiliter la N89 entre Vecmont et La Roche-en-Ardenne, à l’exception de la traversée de Beausaint, débutera. Les travaux porteront au total sur près de 6 kilomètres et seront organisés de manière à garantir un accès aux véhicules au village de Beausaint.

Le chantier, qui portera sur les deux sens de circulation visera à réparer localement en profondeur la voirie (intervention parfois dans la fondation) et à réhabiliter le revêtement. En complément, sur le tronçon n°2, allant de la sortie de Beausaint au centre de la Roche, des glissières de sécurité seront installées dans certains tournants et une bande de contre butage sera réalisée. Il s’agit d’une structure qui ressemble visuellement à un filet d’eau plat et qui permet d’empêcher tout mouvement latéral de la structure de la voirie.

Ces travaux seront découpés en trois tronçons et sont organisés de manière à maintenir un accès aux véhicules au village de Beausaint, la majorité du temps via Vecmont.

Tronçon 1 : de la sortie de Vecmont (au carrefour N89/rue Rondchampay) jusqu’à l’entrée de Beausaint (carrefour N89/rue du Mont)

· Ce tronçon d’un peu plus de 2 kilomètres sera impacté du 12 avril jusque dans le courant du mois de juillet.

· A partir du 12 avril, la circulation s’effectuera sur ce tronçon de la N89 pendant plusieurs semaines via des feux de signalisation.

· Dans un second temps, les feux de signalisation seront retirés et la circulation s’effectuera sur la sous-couche de la voirie, avec une vitesse limitée à 30 km/h.

· Lorsque le tronçon 2 sera réhabilité et que la circulation y sera à nouveau possible, il sera alors nécessaire de fermer ce tronçon 1 pour une courte duré (une à deux journées) afin d’y poser la dernière couche de roulement. Cette fermeture devrait intervenir au mois de juillet. Les dates plus précises seront communiquées ultérieurement.

Tronçon 2 : entre la sortie de Beausaint (carrefour N89/chemin de Herdawe) jusqu’au centre de La-Roche-en-Ardenne (avant carrefour N89/N834/N833)

· Ce tronçon de près de 3 kilomètres sera impacté du 12 avril jusqu’au début du mois de juillet prochain.

· Ce tronçon sera totalement fermé à la circulation dans les deux sens. Une déviation sera mise en place :

à partir de Vecmont via Halleux et Gênes par les N885, N888 et N833 (dans les deux sens).

Tronçon 3 : entre le carrefour N89/N833/N834 et le pont du Faubourg

· Ce tronçon de moins d’un kilomètre sera fermé à la circulation pendant 5 jours la semaine du 31 mai.

Des déviations seront mises en place :

· De La Roche vers Houffalize, une déviation très locale sera installée ;

· De Houffalize vers La Roche : via Berismenil, Nadrin, Samrée (N860, N89).

Le chantier se terminera par des opérations de marquage qui auront un impact ponctuel et de courte durée. La fin des travaux est prévue pour août 2021. Ces travaux, financés par la Sofico, représentent un budget total d’environ 1.700.000 euros. Ils sont réalisés en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures