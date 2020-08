Le chapeau de la Tour va être posé Luxembourg Nicolas Poës © D.R.

Voilà maintenant plus d’un an que la Tour de la Famenne expose sa silhouette décapitée aux yeux de toute la région. Ajournée à plusieurs reprises, l’installation de sa nouvelle tête n’est plus désormais qu’une question de jours. Fin de semaine, d’immenses grues télescopiques devraient entamer la pose de la partie sommitale plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. "Cette partie sommitale est divisée en quatre sections horizontales : les équipes de chantier terminent actuellement les deux premières parties au pied de la tour", explique Damien Denis, du bureau d’architecture Hotua-Poncelet. "On envisage le montage de la première partie au sommet jeudi, puis de la seconde partie dans la foulée. Les deux autres parties seront montées la semaine suivante."