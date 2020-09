La semaine du commerce équitable se déroulera du 7 au 17 octobre. En province de Luxembourg, malgré les mesures et contraintes liées à la crise sanitaire, 50 initiatives originales seront proposées dans 20 communes. L’affiche de cette 9e édition a été illustrée par Jean-Claude Servais.

Un événement majeur marquera cette 9e édition : " Le commerce équitable, c’est quoi cette arnaque ?", une création de l’Alvéole Théâtre. La première de ce spectacle aura lieu le jeudi 8 octobre à 20 h à la Haute École Robert Schuman, à Libramont. D’autres représentations sont prévues en octobre : à Martelange (le 10), à la Halle de Han à Tintigny (le 13), à Bastogne (le 14), à Saint-Hubert (le 16) et à Paliseul (le 29).

"Depuis 2012, la Province de Luxembourg et la Plateforme du Commerce Équitable se mobilisent pour promouvoir un commerce plus juste et plus solidaire sur le territoire luxembourgeois", rappelle Marie-Pascale Delogne, responsable de projets à la Cellule développement durable. " Cette mobilisation a été récompensée en 2018 avec la reconnaissance comme ‘Province du commerce équitable’, la première en Wallonie."

A l’heure actuelle, 25 communes luxembourgeoises sont engagées dans la campagne "Commune du commerce équitable", dont 14 ont reçu le titre : Durbuy, Tintigny, Bastogne, Arlon, Vielsalm, Marche-en-Famenne, Tenneville, Martelange, Neufchâteau, Bertogne, Houffalize, Bertrix, Habay et La Roche.

Découvrez toutes les initiatives dans la brochure téléchargeable via le lien : https://www.luxembourgequitable.be/semaine-du-commerce-equitable-2020/