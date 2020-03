La date de l’installation du nouveau conseil communal à Neufchâteau est, enfin, connue. Elle se déroulera le jeudi 19 mars, dès 19 h, près d’un an, après le deuxième scrutin du 16 juin, validé par le gouverneur le 14 février dernier.

"Nous pensions que la nouvelle équipe serait mise en place le 16 ou le 17 mars, mais la convocation du conseil communal n’a pas été lancée comme la procédure habituelle le prévoit", indique Michèle Mons delle Roche, future bourgmestre. "En effet, la majorité actuelle n’a pas convoqué le conseil communal tant et si bien que la minorité a dû faire les démarches à sa place."

Ce jour-là, la présence de Dimitri Fourny sera indispensable puisque c’est entre les mains du bourgmestre sortant que Michèle Mons delle Roche prêtera serment avant de ceindre l’écharpe mayorale et d’installer dans leurs fonctions les autres membres du collège.

Le premier échevinat reviendra à Simon Defat avec, parmi ses attributions, les finances, la culture, l’urbanisme, l’aménagement du territoire et l’économie. Vincent Parache aura en charge les travaux, l’agriculture et les bâtiments communaux. Fabienne Evrard s’occupera des sports, du tourisme et du monde associatif.

Le quatrième échevinat sera confié à Mariline Clémentz, l’unique élue de la liste 3e Piste. Ses attributions ? L’enseignement, la jeunesse, la participation citoyenne, la mobilité douce et la petite enfance. Christophe Van Goethem, deuxième score de la 3e Piste, succédera à Joëlle Devallet à la présidence du Centre Public d’Action Sociale.

Pour la première fois depuis le décret du 2 mai 2019, le président du CPAS et les membres du conseil de l’action sociale seront installés dans leurs fonctions le même jour que les conseillers communaux. Les autorités communales procéderont aussi à l’installation du conseil de police.

Le groupe "Pour Vous", emmené par Yves Evrard - lequel restera conseiller communal puisqu’il a décidé de conserver son siège de député wallon - aura quatre conseillers au CPAS : Thibault De Ridder, Charlotte Guiot, Bernard Lepère et Fabienne Vidick.

La bourgmestre Michèle Mons delle Roche aura en charge, en plus de l’état civil, la police, la zone de secours et le personnel communal, les attributions habituelles dévolues au mayeur, les cultes, les cimetières, les contentieux et affaires juridiques, les affaires sociales, les aînés, la santé et la sécurité routière.

Elle présidera, en outre, le conseil de police. Deux de ses co-listiers, Anne Pierret et Fabienne Evrard, siégeront avec elle dans cette assemblée.

Nadia Lallemant