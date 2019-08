Ce mercredi soir, il a été bloqué à Virton car son dernier train pour Namur a été purement et simplement supprimé

Les navetteurs et usagers du rail de la province de Luxembourg se plaignent régulièrement du service déficient des lignes de train dans le sud du pays. Le président du PTB Namur/Luxembourg Thierry Warmoes en a fait la désagréable expérience ce mercredi soir. Alors qu'il devait revenir dormir chez lui en soirée, le Namurois est resté bloqué à Virton car le dernier train a été purement et simplement annulé. Nul doute que le député fédéral récemment élu demandera des comptes au Parlement prochainement.

Voici son témoignage:

"Hier soir, j'assistais à une réunion de notre groupe PTB du Sud-Luxembourg. En train, c'est plus écologique, plus confortable et plus sûr. Pour l'aller, pas de soucis. Mais après... Pas moyen de rentrer ! Le dernier train est supprimé. Seule communication de la SNCB via les haut-parleurs sur le quai : "Le train de 21h18 ne circulera pas aujourd'hui." Sous-entendu : "tirez votre plan". Car aucune alternative n'est proposée, pas de navette bus, rien du tout... Et surtout, personne pour nous conseiller : plus de personnel en gare et le numéro d'appel sur le site sncb.be n'offre qu'un répondeur. On peut bien envoyer un message via messenger, mais on ne répond que jusque 21h30. En théorie, car le mien, envoyé à 21h29, n'a jusqu'à présent toujours pas reçu de réponse...",raconte-t-il sur Facebook ce jeudi matin.

Il a finalement passé la nuit chez une de ses camarades PTB qui lui a offert le lift, le gîte et le couvert dans la région. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.

"Ce matin, je suis de nouveau sur le quai à Virton. Le train est annoncé avec 24 minutes de retard, ce qui me fera rater ma correspondance à Libramont... Encore une heure de perdue ! Conclusion de toute cette affaire ? Il y a encore du boulot à la SNCB ! Surtout, il est temps qu'il y ait plus de personnel et plus de moyens ! Car sinon comment voulez-vous donner aux gens l'envie de prendre le train au lieu de la voiture ? Hier soir, je n'étais pas seul sur le quai et certains ne mâchaient pas leurs mots...", conclut le parlementaire.