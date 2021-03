Les perspectives, évoquées vendredi par le comité de concertation, n’ont pas fait revenir les organisateurs du Donkey Rock Festival sur leur décision : l’édition 2021, programmée les 6, 7 et 8 août, n’aura pas lieu et elle n’est pas reportée à 2022.

" Notre festival n’est viable qu’avec l’aide financière de nos sponsors", explique Christophe Di Orio, secrétaire de l’ASBL TT Sélange, organisatrice. " En effet, 30 % du budget de 90 000 euros provient notamment de restaurateurs et d’agences de voyages. Il serait complètement déplacé de notre part de demander du sponsoring à des gens qui ont la tête sous l’eau depuis un certain temps déjà. Il est évident que nous ne parviendrons plus à réunir le budget suffisant pour envisager le festival avec sérénité."

Les organisateurs n’ont pas reporté l’édition 2021 à 2022, comme ils l’avaient fait l’an dernier, en reportant le festival à 2021. " Nous parlons cette fois d’annulation et pas de report du festival tout simplement parce que nous ne sommes pas optimistes non plus pour 2022 et particulièrement d’un point de vue financier car même si la vie et l’économie repartent dans les prochains mois, nous pensons que beaucoup de nos fidèles sponsors n’auront pas les reins assez solides pour nous soutenir."

Le TT Sélange se demande si le Donkey Rock Festival a encore un avenir. "Le club de tennis de table se mobilise depuis plus de 40 ans pour proposer un week-end festif à Sélange, petit village de 800 habitants. De la course d’ânes, on est passé, en 2005, à un festival rock. Des bénévoles l’ont organisé de la manière la plus professionnelle possible. Aujourd’hui, nous n’avons aucune perspective et nous pensons donc que nous devons nous laisser l’opportunité de repartir sur de nouvelles bases tant artistiques qu’organisationnelles."

Les pensées des organisateurs vont aujourd’hui vers tous les partenaires, fournisseurs, sponsors, artistes, techniciens, festivaliers et toutes celles et ceux qui de près ou de loin ont fait grandir cette belle aventure démarrée dans un champ. Quinze ans plus tard, ils sont fiers d'avoir accueilli plus de 200 groupes sur la scène du Donkey Rock Festival.