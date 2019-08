Samedi après-midi, un violent incendie a complètement ravagé une caravane au sein du camping Paola de Marche-en-Famenne.

Un couple de la région liégeoise y séjournait. Le véhicule était inoccupé quand le feu s’est déclaré. « Heureusement que la dame était partie promener son chien », témoigne une voisine. « En 10 minutes, c’était terminé. Je ne sais pas comment elle aurait pu en sortir à temps. Il émanait une de ces chaleurs ! » La colonne de flammes et de fumée visible de la route et du Fond des Vaulx en contrebas témoigne de la violence du sinistre. Les pompiers de Marche se sont rendus sur place, ainsi que la police de la zone Famenne. On ignore les causes de l’incendie, vraisemblablement d’origine accidentelle.