Le guichet en gare d’Halanzy (Aubange), tenu, bénévolement, par les Amis du Rail, en partenariat avec la SNCB, pendant la période estivale, sera fermé à partir de ce mardi 27 juillet. La réouverture est prévue le vendredi 20 août à 17 h 45. Les bénévoles seront alors à la disposition des usagers pour réaliser les abonnements pour la rentrée scolaire. Ils rappellent que pour les plus de 18 ans, il faut prévoir une attestation scolaire pour l’année 2021-2022 et, dans tous les cas, une photo d’identité.

Les Amis du Rail précisent, par ailleurs, qu’au guichet, tenu par les Amis du Rail, les voyageurs peuvent obtenir divers abonnements, des cartes de réduction famille nombreuse, des cartes Vipo, des billets de train (service intérieur uniquement) et des renseignements. Le guichet est, pour rappel, accessible les mardis et vendredis de 17 h 45 à 20 h . Plus d’infos : 063/22.11.75