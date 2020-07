Avec la crise du Coronavirus, nombreux sont les vacanciers Belges à délaisser les horizons exotiques pour se tourner vers des destinations plus locales. Une aubaine pour les opérateurs touristiques du pays, notamment les sociétés spécialisées dans la location de kayaks. "On ressent clairement l’impact au niveau de la demande", explique Manu Goldschmidt, de la société rochoise Ardennes Aventure. "Les gens ont dit qu’ils allaient rester en Belgique pour les vacances, et ils le font. Globalement on peut s’estimer satisfait. Cette situation nous amène d’ailleurs une nouvelle clientèle. Des gens dont c’est peut-être le premier séjour dans la région. À nous maintenant de les séduire pour les fidéliser."

(...)