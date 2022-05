Alors que la Foire de Libramont se prépare à revenir cet été après deux ans d’interruption, son organisatrice, Libramont Cooperalia, vient d’obtenir le label "Finance solidaire". Ce label garantit un investissement qui place au centre l’humain et l’environnement.

" Libramont Cooperalia, et avec elle la Foire de Libramont, est le premier organisateur de foires et salons en Belgique à bénéficier de ce label, souligne Natacha Perat administratrice déléguée de Libramont Coopéralia C’est un signal fort pour la Foire, en pleine mutation : elle entend devenir la plus grande foire agricole durable d’Europe. Le label " Finance solidaire" qui vient de lui être attribué met en évidence la qualité et les valeurs du projet de la coopérative."

Ce label a été créé à l’initiative de Financité qui se bat au quotidien pour que la finance soit un véritable facteur de changement positif. Il offre une visibilité aux financements solidaires et il donne la garantie aux investisseurs que leur argent financera des activités génératrices d'utilité sociale et/ou environnementale en se basant sur des critères sociétaux.

L’appel aux coopérateurs a été lancé officiellement le 27 avril. "L’octroi de ce label est un fameux coup de pouce et un signal vers les futurs coopérateurs et obligataires : ils ont là une garantie de plus de la haute valeur sociétale des parts qu’ils prendront dans la coopérative », poursuit Natacha Perat. " En devenant une coopérative mais en restant toujours au service du monde agricole, la Foire prouve sa volonté d’appartenir réellement à ceux qui la font et à ceux pour qui elle est organisée : les agriculteurs et les agricultrices d’abord, mais aussi tous ceux qui les représentent et les soutiennent, les consommateurs, les ONG, les chercheurs, les décideurs..."

Cette reconnaissance est, selon Natacha Perat, une première étape. "Nous voulons aller plus loin. Face aux crises énergétiques, alimentaires et climatiques, nous voulons faire de la Foire de Libramont, la plus grande vitrine de l’agriculture durable en Europe", conclut-elle.