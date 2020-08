Alors que l’attraction devait être lancée en mars dernier, ce n’est qu’en juillet que les premiers voltigeurs du Luxfly Indoor ont pu trouver satisfaction. Une inauguration qui a été reportée de quelques mois et qui a engendré un manque à gagner évident. "Neuf personnes travaillent aujourd’hui, au lieu de quinze initialement prévus. Les pertes financières sont immenses, mais il est trop tôt pour donner des chiffres exacts. La situation est très compliquée pour tout le monde. Notre personnel qui porte un masque toute la journée et qui a parfois des maux de tête en soirée. Les visiteurs qui ne savent plus s’ils peuvent enlever le masque ou le porter. Un budget "Covid" (masques, gels) qui a explosé. On travaille sur réservation, il n’y a pas d’entrée libre. C’est un peu contraire à notre philosophie. Bref, ce n’est pas vraiment ce qu’on avait espéré comme démarrage, mais on doit rester positif. J’en profite pour signaler que l’air frais qui circule dans l’attraction (tube) rafraîchit bien. Avec la canicule, n’hésitez donc pas à venir", explique la responsable Magali Braff.

L.Tr