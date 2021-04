Un habitant de Paliseul vient d’être condamné à 3 mois de prison pour avoir agressé un maître nageur à la piscine de Bertrix. Ce dernier avait porté secours à son enfant dans le bassin. Quelques instants plus tard, le père s’était jeté sur lui dans les couloirs du bâtiment. "Monsieur est arrivé à la piscine et a commencé à faire tout un bazar en reprochant au maître nageur d’avoir donné un coup de sifflet à son enfant comme on l’aurait fait à un chien", soulignait l’avocat du maître nageur, constitué partie civile, dans sa plaidoirie début avril.

Les images extraites des vidéos de surveillance montrent le père en train d’étrangler le maître nageur. "En interprétant faussement une situation et en ne voulant pas admettre les explications qu’on tentait de lui donner, le prévenu s’en est pris gratuitement au maître nageur alors que ce dernier a en réalité porté secours à son enfant. Il convient de lui faire comprendre par la sanction qu’il doit maîtriser son impulsivité", peut-on lire dans le jugement prononcé jeudi matin à Neufchâteau. L’homme de 36 ans écope de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et de 400€ d’amende.