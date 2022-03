Ce sont nos confrères de Sudinfo qui l’ont annoncé sur leur site internet jeudi soir: le major Stéphane Thiry, qui commande la zone de secours Luxembourg depuis 2017, et ce pour un mandat de six ans, ne briguera pas un second mandat. Il avait succédé à ce poste au colonel Even, ancien commandant des pompiers d’Arlon. Il faudra donc lui trouver un successeur à l’été 2023, à la fin de son mandat actuel.