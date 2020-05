L’incertitude qui plane sur les événements pour les prochains mois a poussé les organisateurs du Marbeland Festival à annuler l’événement cette année." Toute l’équipe de bénévoles du festival est évidemment très déçue de devoir prendre une telle décision, mais elle était indispensable pour pouvoir assurer la bonne tenue des prochaines éditions. De plus, la santé est primordiale. Que ce soit celle des festivaliers, mais aussi celle de nos bénévoles, artistes, partenaires, sponsors, prestataires, fournisseurs et de toutes ces personnes qui de près ou de loin œuvrent pour l’événement. "

Le festival aurait dû avoir lieu les 25 et 26 septembre prochains. Les organisateurs souhaitent donc dorénavant se concentrer pleinement sur l’édition 2021, qui se tiendra les 24 et 25 septembre, pour en faire une grande fête et surtout une grande réussite. L’affiche artistique prévue cette année, mais pas encore dévoilée, est donc reportée à l’année prochaine. Malgré tout, les organisateurs promettent, pour fin septembre, une petite surprise aux festivaliers…

Les détenteurs d’un ticket pour ce Marbeland Festival 2020 seront remboursés en contactant le service billetterie du festival, à l’adresse suivante : billetterie@librairie.be. Attention à bien indiquer le numéro de commande ou numéro de ticket dans le mail, ainsi que son numéro de compte.