Le procès de Giovanni Damilot, le meurtrier de Jean-Sébastien Spoiden en 2018, a démarré ce lundi avec l’audition de l’accusé.

Après la lecture de l’acte d’accusation par l’Avocat Général Thibaut Vandamme, place à l’audition de Giovanni Damilot. « J’ai commencé à boire (vodka ou bière) vers l’âge de 14-15 ans, en soirée. La drogue? Quelques années plus tard. J’en ai consommé un peu…au début. A la fin, j’ai pris de l’héroïne, mais pas plus d’un gramme. C’était de la cocaïne que je prenais », explique-t-il en substance.

On apprend aussi que l’accusé était très proche de son papa, décédé d’un cancer en 2018, peu de temps avant les faits. Une relation forte qui ne l’a pas empêché de commettre un crime. « On était très proche, papa et moi. Je l’aimais. J’aurai dû l’écouter, je le regrette maintenant », lâche-t-il le ton rempli d’émotion. Le moment le plus délicat fut la description du crime. Le ton est ferme, la voix parfois inaudible. « On s’est disputé pour un motif futile. Il me reprochait le fait de ne pas vouloir nettoyer la pièce, sale selon lui. Je lui ai dit que ce n’était pas à moi de le faire, car c’est lui qui avait renversé une canette de bière par terre. Pas moi », dit-il.

Une deuxième dispute éclate quelques minutes plus tard. Elle sera fatale à Jean-Sébastien Spoiden. « Il avait une hachette à la main, car il venait de couper du bois pour le mettre dans le poêle à bois. Je l’ai prise et j’ai frappé un coup. Dans son cou. Il n’a pas eu le temps de réagir, il est tombé sur le sol. Je l’entendais un peu respirer. J’ai encore tapé à deux reprises. Je voulais l’achever, pour abréger ses souffrances », explique-t-il froidement. L’accusé affirmera encore avoir bien bu ce soir-là, mais ne sait toujours pas expliquer pourquoi il a tué son ami. L’après-midi, les enquêteurs prendront la parole.