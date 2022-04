Si le livre reste le fer de lance de Redu, le nombre de bouquinistes diminue d’année en année. Ils sont encore douze actuellement et il arrive rarement qu’une librairie qui ferme trouve un repreneur. Une nouvelle affectation est donnée au bâtiment. Les activités proposées au Village du livre se diversifient.

La Halle aux livres a cessé ses activités en 2019 : une meunerie, " Le moulin de la dîme", y a été installée. Le meunier, Yves Stalars, est bien connu en province de Luxembourg, en particulier à Bastogne. En effet, il a été pendant une vingtaine d’années le patron de l’hôtel Melba.

" Ce bâtiment, une ancienne ferme, est une propriété familiale depuis des générations, explique-t-il. Bio-ingénieur de formation, j’ai voulu lui donner une nouvelle impulsion, dans un premier temps, en installant un moulin électrique, puis, par la suite, grâce à l'ouverture d'un restaurant et d'un commerce de produits locaux."

Le nom, " Le Moulin de la dîme" fait référence à cette ancienne bâtisse où, autrefois, on percevait la dîme de la paroisse. Le restaurant s’appellera dans la logique des choses, " Du grain à l’assiette".

© N.L.

La particularité du moulin ? "Il s’agit d’un moulin Astrié, équipé d’un système de ressort. L’écart entre les meules est réglé de façon micrométrique. Les grains ne sont pas écrasés mais sont finement déroulés en un seul passage. Le germe des grains de blé n’est pas séparé de son amande. Et comme le germe du grain de blé contient beaucoup de vitamines et de minéraux, cela rend la farine plus nutritive et digeste."

Les farines artisanales, déjà en vente à la meunerie, proviennent de céréales de cultures de froment, d’épeautre et de seigle, traditionnelles ou biologiques. Elles sont soit complètes, soit blutées (tamisées) à 80%. Moulues sur pierre, elles ne contiennent aucun additif. Elles sont 100 % naturelles.

La bourgmestre de Libin, Anne Laffut, souligne que cette diversification des activités proposées à Redu est un attrait supplémentaire pour le Village du livre. " Prochainement, un magasin de produits cosmétiques naturels ouvrira ses portes, précise-t-elle. L’ancien relieur Roland Vanderheyden et son épouse ouvriront une galerie d’art, appelée à remplacer l’actuel atelier de reliure."

Côté infrastructure, elle rappelle que la ministre Valérie De Bue a octroyé un subside de 400 171 euros, via le Commissariat général au tourisme, pour construire, dans le bas du village, une halle événementielle. Ce projet est mené par Idélux Projets publics et La Grande Forêt de Saint-Hubert dans le cadre de la politique de valorisation des massifs forestiers. Si tout se déroule comme prévu, il se concrétisera en 2023. Quant à la rénovation de l'ancienne école, elle reste inscrite dans le PCDR. Une salle polyvalente devrait y être aménagée.