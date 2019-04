Eddy Michel, 39 ans, un père de famille, originaire de la région de Durbuy, incarcéré pour un double infanticide comparaîtra le 16 septembre prochain devant la cour d’assises de Liège. L’affaire est fixée pour une durée de 15 jours. Cette session d’assises sera présidée par le juge Philippe Gorlé.

Pour rappel, le 30 septembre 2017, Eddy Michel, qui était professeur de sport dans l’enseignement spécialisé a tué les deux petits garçons qu’il a eu avec son ex-compagne.

Ce matin-là, la maman des enfants dont il était séparé depuis peu de temps a amené les deux petits garçons, Timothé, 4 ans et Jules, 7 ans, chez leur père qui vivait alors sur les hauteurs de Liège. Une dispute a éclaté entre Eddy Michel et son ex-compagne. L’homme s’est montré violent avec la dame avant de rentrer dans la maison. Là il s’est saisi d’un couteau. Il a porté d’innombrables coups de couteau aux deux petits garçons ! Selon les éléments en notre possession, il aurait ainsi porté plus d’une dizaine de coups à l’un des enfants. Les deux bambins n’ont pas survécu. Après avoir commis ces faits, il a tenté de se suicider sans y parvenir.

Eddy Michel a été arrêté et incarcéré au 8e étage de la prison de Lantin. Un endroit dans lequel seuls les personnes détenues pour faits commis sur des enfants et des auteurs de faits de moeurs sont incarcérés pour éviter toute agression. Mais Eddy Michel a été tabassé par un autre détenu quelques mois après le début de son incarcération. Ce dernier Alain B. originaire de Marche-en-Famenne s’en est violemment pris à lui. L’agresseur l’a frappé et lui a provoqué des plaies et hématomes à la tête et au visage. Eddy Michel aurait toutefois refusé de déposer plainte par peur des représailles.

Au début de son incarcération, son avocat nous avait déclaré que les proches d’Eddy Michel ne comprennent pas du tout son geste. "Comment un père de famille qui aime ses enfants plus que tout peut pour une banale dispute commettre un acte aussi horrible", s’étonnait l’avocat. "C’est incompréhensible", terminait l’avocat.