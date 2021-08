Le député socialiste Philippe Courard vient de monter au créneau dans le cadre de la crise sanitaire. Il souhaite que dorénavant le port du masque soit facultatif. "Depuis le début de l’année, l’Etat belge a proposé massivement à tous les belges de se faire vacciner", souligne-t-il dans un communiqué. " Par priorité évidemment, les personnes les plus fragiles ont bénéficié des premières doses. A l’époque, rappelons-nous que nous menions un combat de chaque instant pour éviter le débordement des soins intensifs et la saturation des hôpitaux."

Le Hottonais rappelle que, par la suite, le vaccin a été élargi à la population. " Nous pouvons donc dire que tous nos citoyens, hormis les enfants, auront eu la possibilité d’obtenir une vaccination contre le covid-19 au 1er septembre. Cela représentera plus de 8 millions de personnes immunisées de par le vaccin ou le fait d’avoir développé une immunité suite à la maladie."

Tout récemment, Sciensano confirmait que 98% des personnes actuellement hospitalisées sont des personnes non vaccinées.

" Le taux de vaccination ne progresse plus beaucoup, au nom de la liberté de choix réclamée par une partie de la population. Je le respecte. Dès lors, ne serait-il pas temps de revivre normalement pour celles et ceux qui le souhaitent et de faire tomber les impositions actuelles d’ailleurs fort peu respectées ? Le moment ne serait-il pas venu de traiter le Covid-19 comme une autre maladie grave ? Ne devrions-nous pas rendre le masque facultatif dans la vie quotidienne. Non obligatoire, le masque resterait bien entendu pour ceux qui le souhaitent une manière de se protéger."

Selon le député de Hotton, notre société ne peut continuer à vivre sous cloche et sous perfusion indéfiniment sans engendrer des conséquences indirectes, multiples et catastrophiques.