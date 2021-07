Le port du masque n’est pas plus obligatoire dans les rues de Marche. Le conseil communal l’a voté lundi soir. Le périmètre concerné englobe les rues du centre-ville, les aires de jeux, les parkings des surfaces commerciales, les différents zonings, les cimetières ou encore les abords des écoles.

« Le port du masque reste obligatoire selon les règlements et protocoles du Fédéral en vigueur actuellement, comme, par exemple, dans les transports en commun, le secteur Horeca, les magasins... » précise le ville sur sa page Facebook. Le bourgmestre rappelle également que le masque reste obligatoire en cas de rassemblement. « Je considère qu’en rue, vous n’avez plus à porter le masque, pour peu que vous gardiez une certaine distance entre vous. C’est une question de bon sens », estime-t-il. « Ne nous éloignons pas trop vite des mesures préconisées : se laver les mains, porter le masques dans les endroits confinés, etc. Tout cela va évoluer au fur et à mesure. Mais le constat en France et en Allemagne n’est pas très réjouissant. »

Concernant les événements programmés durant l’été, la ville s’en référera aux circulaires et canevas d’organisation prévus par les niveaux supérieurs.