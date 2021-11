BeLodge a remporté, à l'unanimité, le Prix de l'entrepreneur Starter Wallonia, a-t-il été annoncé jeudi lors de l'événement Start noW! à Namur.

La ministre wallonne de l'Emploi et de la Formation, Christie Morreale, a assisté à cette remise de prix de la deuxième édition du Prix Starter Wallonia, organisé par les 12 structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi wallonnes.

BeLodge a été primé pour son activité de construction de pavillons modulaires, installée à Marche-en-Famenne depuis 2016. Le projet a remporté les faveurs du jury pour son caractère innovant, durable et pérenne, avance Starter Wallonia. L'idée était également de récompenser "une entreprise qui veut rester à taille humaine et offrir un service personnalisé à ses clients".

BeLodge propose des espaces modulables sur mesure, de 15 à 50 mètres carrés. Ils sont fabriqués en ateliers, avec une charpente métallique et une ossature bois, et livrés prêts à l'emploi. L'entreprise remporte la somme de 1.000 euros, affectée à de la consultance en communication et en création graphique.

Le Prix du public a quant à lui été remis à l'Atelier Claire Deprez, qui a remporté les suffrages des internautes sur les réseaux sociaux. Douze projets étaient en compétition dans cette catégorie. Claire Deprez réalise dans son atelier de Sprimont (province de Liège) des tirages d'art grand format et a développé toute une série de services dérivés (décoration murale, reproduction, traitement d'image). Elle repart avec la somme de 500 euros, affectée à de la création graphique.