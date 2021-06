Les fêtes foraines sont bel et bien de retour en province de Luxembourg après une année blanche liée à la pandémie de coronavirus.

A Libramont, elle se déroulera les 23, 24 et 25 juillet. "Je vous en avais parlé dans le Libr’INFOS, un vent de liberté souffle sur notre territoire et l’espoir des jours meilleurs est là", explique la bourgmestre Laurence Crucifix. "Je suis très heureuse qu’on puisse redonner de la vie à Libramont et ses villages, se retrouver autour d’un verre, dans la joie et la bonne humeur, comme on sait si bien le faire à Libramont-Chevigny ! Dans le respect, bien sûr, des règles covid en vigueur."

A Bastogne, la kermesse se déroulera les 30, 31 juillet et 1er août. L’annonce a été faite, au récent conseil communal de Bastogne par le bourgmestre en réponse à une question posée par la conseillère Jessica Mayon. Les fêtes foraines se dérouleront également dans les villages. Benoît Lutgen a rappelé que l’an dernier, Bastogne avait été l’une des rares communes à maintenir sa kermesse estivale.