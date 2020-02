Le retour de la neige a été accueilli avec enthousiasme à La Baraque de Fraiture (Vielsalm), tant par les exploitants que par les amateurs de glisse, même si la couche n’était pas encore très épaisse. Les quelques centimètres de poudreuse ont attiré des visiteurs par dizaine à 652 mètres d’altitude. Mercredi, en début d’après-midi, les parkings étaient déjà bien remplis.

Certains étaient venus de très loin pour goûter aux joies de la poudreuse. "Nous avons appris, ce matin, qu’il neigeait en Ardennes et on a décidé de se mettre en route", explique Alex de Bruxelles. "Notre choix s’est porté sur la Station à La Baraque de Fraiture car on s’y était bien amusé avec les enfants voici deux ans. Il n’y a pas beaucoup de neige mais c’est suffisant pour la luge."

La perspective de dévaler les pentes enneigées en a poussé d’autres à réserver des chambres d’hôtel à la dernière minute. "Nous avons appris, en surfant sur le web, que des averses hivernales étaient annoncées notamment en province de Luxembourg", souligne Jos d’Ostende." Nos enfants n’avaient pas encore vu la neige cette saison et nous avons voulu leur faire plaisir. On a réservé dans un hôtel de la région de Vielsalm."

Au centre de ski, c’était l’effervescence. Le directeur de la Station, Arnaud Dubois, a contacté les gestionnaires de la cafétéria et du chalet de location afin qu’ils se préparent à une éventuelle ouverture des pistes de ski alpin, ce jeudi matin.

"Les chutes de neige, annoncées pour la nuit de mercredi à jeudi, devraient faire grimper la couche de poudreuse", indique-t-il. "Nous ferons le point jeudi matin. Il faut une épaisseur de 15 centimètres pour que les pistes soient praticables. Nous n’avons pas encore ouvert cette saison et espérons que les conditions seront, enfin, réunies ce 27 février."

En 2019, les pistes de ski alpin et de fond de La Baraque de Fraiture avaient été accessibles pendant dix jours, du 28 janvier au 6 février.

Si vous souhaitez chausser des skis, il est conseillé de téléphoner à la Station avant de se mettre en route. Contact : 080/41 88 78