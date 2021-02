Etalle: le retour du "futur mort de la RN 83" Luxembourg Laurent Trotta © D.R.

Souvenez-vous en février 2018, le cycliste Michel Gusbin avait invité Pierre-Yves Dermagne, alors député wallon, à l’accompagner à vélo entre Etalle et Arlon. Une vingtaine de kilomètres parsemés d’embûches, de trous sur la chaussée et bien entendu avec un trafic très dense aux heures de pointe. Bref, "le futur mort de la N83", comme il se définissait alors, espérait l’appui du Rochefortois pour sécuriser/améliorer les infrastructures routières. Trois ans plus tard, nous avons contacté Michel Gusbin pour savoir si les récents aménagements sont suffisants.