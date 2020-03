Coronavirus : certaines entreprises s’adaptent à la situation

A Bertrix, l’entreprise de travail adapté des ateliers du Saupont a toujours l’art… de bien s’adapter à la situation. Coronavirus oblige, les habitudes de travail ont d’abord été modifiées, comme dans beaucoup d’entreprises. La vigilance est de mise. "Des masques sont à disposition du personnel et les travailleurs qui sont malades restent à la maison", explique Etienne Genin, CEO Saupont. Mais l’info toute chaude, c’est que depuis vendredi dernier, l’entreprise fait face à une charge de travail inattendue. Une bonne chose pour les affaires… "Le téléphone n’arrête pas de sonner. Nous avons pas mal de clients qui nous demandent de leur fournir notre nouveau produit", enchaîne-t-il. Le produit en question ? Du gel nettoyant hydroalcoolique dénommé Pur Ethic. Un gel nettoyant simple, que l’on retrouve traditionnellement dans les pharmacies, les hôpitaux ou encore le milieu industriel. Une recette qui tombe à point, en pleine crise mondiale du virus.

"Notre laboratoire avait déjà créé la formule pour réaliser ce gel il y a environ une dizaine d’années. Elle était dans les cartons, mais on ne l’avait jamais lancé sur le marché jusqu’à ces derniers jours. La chaîne de production a donc dû rapidement s’adapter. Au départ, c’était uniquement pour notre personnel. Une utilisation en interne. Mais quand nos fournisseurs ont appris la nouvelle, ils nous ont demandé de leur produire et de leur fournir ensuite des quantités de ce gel nettoyant", dit-il.

Le Saupont est donc déjà victime de son succès. Les commandes affluent, même si la chaîne d’approvisionnement s’essouffle un peu. "C’est notre plus gros problème actuel. Les fournisseurs d’alcool font ce qu’ils peuvent pour contenter leurs clients. On comprend qu’avec la crise, tout le monde en veut. On aimerait bien avoir plus de matière première pour produire davantage. De toute façon, nous ne pourrons pas contenter tout le monde."

A ce jour, le Saupont a déjà écoulé 500 flacons. "Avec ce que nous avons comme matière première, nous irons au moins jusque 10 000 flacons", conclut-il.

L.T.