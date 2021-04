Le CPAS de Bertogne lancera prochainement un nouveau service appelé " Bertogne mobilité". Celui-ci permettra aux habitants de se déplacer sur l’ensemble du territoire communal pour faire des courses, se rendre à un rendez-vous médical, effectuer des démarches administratives ou simplement rendre visite à des proches.

La phase test débutera le 20 avril prochain avec des déplacements assurés par l’équipe du CPAS et des bénévoles chaque mardi après-midi. Cindy Kaiser se tient à disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h pour les réservations, souhaitées 48h avant le déplacement, et les questions à propos de ce service par téléphone au 061/21.20.39 ou au 0475/68.46.31. Ce nouveau service sera mis à la disposition des habitants qui souhaitent être assistés et véhiculés dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19.

" La crise du coronavirus continue à toucher financièrement et psychologiquement de nombreux citoyens", précise Michel Poncin, président du CPAS. " C’est pourquoi, nous avons mis en place une permanence d’écoute au centre médical de Bertogne, rue de Viomont 8, en collaboration avec le centre de planning familial de Bastogne. Nous rappelons également que tout citoyen touché financièrement par la crise et qui rencontre des difficultés peut nous contacter pour bénéficier d’une aide financière."

Une psychothérapeute sera présente deux heures par semaine : le mardi de 10 h à 12 h du 20 avril au 1er juin. Toute personne peut se rendre à cette permanence sans rendez-vous. La confidentialité est assurée et le service est gratuit. Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du CPAS au 061/21.20.39 ou au centre de planning familial de Bastogne au 061/21.36.12