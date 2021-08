Le Service Droits des jeunes (SDJ) Namur/Luxembourg, reconnu comme AMO (services d'actions en milieu ouvert) en Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui offre un appui social et juridique aux jeunes jusqu'à 22 ans, a publiquement tiré la sonnette d'alarme, lundi lors d'une conférence de presse, sur le futur de son antenne d'Arlon. Cette implantation, créée en 1998 en province de Luxembourg, ne bénéficie toujours pas d'agrément. "Notre service s'est donné les moyens pour mettre en place cette antenne mais à terme nous ne parviendrons peut-être plus à répondre aux demandes", explique Johanne Wyns, directrice du SDJ Namur/Luxembourg. En termes d'activités, l'antenne d'Arlon a été consultée à 322 reprises en 2020 et a traité 174 dossiers. À son ouverture en 1998, elle avait traité 13 dossiers.

Les responsables du service ont choisi de mettre en évidence la situation à quelques semaines du deuxième conclave budgétaire du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le SDJ Namur/Luxembourg est actif sur un territoire réparti sur deux provinces, 82 communes, soit sur cinq divisions judiciaires (Namur, Dinant, Arlon, Neufchâteau et Marche-en-Famenne). Le SDJ Namur/Luxembourg déplore notamment qu'aucun personnel n'a jamais été octroyé pour l'antenne d'Arlon où seul 1,5 équivalent temps plein peut être affecté. L'antenne se voit aussi allouer une subvention annuelle de 13.237 euros alors que pour 2019 les dépenses d'entretien pour l'antenne d'Arlon - hors frais de personnel - s'élevaient à plus de 27.000 euros.

"Cette antenne d'Arlon pourrait mettre financièrement en péril des projets à Namur", précise la directrice du SDJ Namur/Luxembourg. Le service en appelle à la Fédération Wallonie-Bruxelles afin que l'antenne d'Arlon soit reconnue comme entité à part entière active en province de Luxembourg.

Cette sortie est soutenue par le Délégué Général aux Droits de l'Enfant, Bernard De Vos. "Les réalités rurales ne sont pas prises en considération. On oublie les lieux éloignés des prises de décision", estime M. De Vos.