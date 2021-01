Les caméras de surveillance sont devenues un outil précieux pour les zones de police. A Arlon, le commissaire Collini signale la présence d’une vingtaine de caméras sur le territoire communal.

"Nous n’avons pas de caméras ANPR, mais c’est une idée à creuser dans le futur. Vu la proximité de la France et du Grand-Duché, cela pourrait être intéressant d’en posséder. Nous étudierons la question et analyserons si cela est vraiment nécessaire", explique-t-il. Une chose est certaine : il faut des caméras à Arlon. "C’est dissuasif ! Je n’ai pas en tête les chiffres, mais je peux assurer que nous avons résolu pas mal d’affaires grâce aux caméras. Citons notamment les incivilités, comme les dépôts d’immondices par exemple. Mais je répète souvent qu’une caméra ne pourra jamais remplacer un policier", précise-t-il.

Quinze kilomètres plus loin, son confrère de la zone de police d’Aubange est du même avis. Ici, on compte environ une quarantaine de caméras, dont une dizaine de caméras ANPR. "Je n’ai pas non plus de chiffres à communiquer, mais elles sont très utiles et pratiques. Pour les mêmes raisons que mes collègues. C’est un constat : pour les incivilités, le taux d’identification des auteurs a augmenté. En cas d’accident de roulage, nous pouvons visionner la vidéo. Bref, vu notre position stratégique sur le plan géographique, c’était une nécessité d’en posséder", conclut le commissaire Lambin.

Pour la mise en place de ce système, une somme estimée à 376 000 euros a été nécessaire. Les caméras et le poste de contrôle à Aubange/Athus fonctionnent depuis bientôt trois ans.

Les magistrats rencontrés au tribunal d’Arlon cette semaine nous ont confirmé que les affaires sont plus vites éclaircies que dans le passé lorsque l’auteur est identifié sur la vidéo. "L’individu ne peut pas nier longtemps. Il est obligé de passer aux aveux. J’ai connu une époque où on acquittait trop souvent des personnes au bénéfice du doute, faute de preuves irréfutables. Ici, on les coince la main dans le sac, comme on dit !", nous expliquait cet avocat.

L.T.