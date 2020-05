Chaque année, à cette période, La Table Ronde d’Aubange (Service club qui réunit des hommes de moins de 40 ans) propose son Maitrank pour récolter des fonds afin d’aider les associations soutenant des buts sociaux. Mais la crise du Covid-19 et les mesures sanitaires imposées rendent cette activité impossible à réaliser. "Et pourtant, les personnes nécessiteuses n’ont jamais eu autant besoin de gestes de solidarité. C’est pour cette raison que la Table Ronde d’Aubange a décidé de proposer un challenge sportif", précisent les responsables.

Le "Tablathon", c’est son nom, est un challenge solidaire qui consiste à parcourir la distance de 21 kilomètres en 9 jours entre le 16 et le 24 mai 2020. "Un défi qui s’adresse à tous puisqu’il peut être réalisé en courant ou en marchant et en une sortie ou en plusieurs reprises. La seule condition : respecter lors de la réalisation du challenge les mesures de distanciation sociale imposées par le Conseil national de sécurité."

Les distances proposées rendent le challenge très accessible. "Il se veut sportif, mais surtout caritatif. Il s’adresse donc aussi bien aux sportifs confirmés qu’aux sportifs amateurs. Afin de récompenser les participants, la Table Ronde d’Aubange propose différents challenges. Tout d’abord, un challenge distance qui récompensera le participant qui aura parcouru la plus longue distance totale. Un challenge popularité qui récompensera le participant dont la photo postée sur Facebook avec le #tablathon106 aura remporté le plus de "likes". Et enfin, le lucky challenge où différents participants choisis de manière aléatoire seront récompensés par un lot."

Différents ambassadeurs ont déjà apporté leur soutien : Julien Lapraille, Guillaume François, Anthony Moris et Julien Watrin. D’autres noms devraient suivre dans les prochains jours. Fin avril, La Table Ronde d’Aubange a notamment pu remettre un chèque de 50.000€ au centre d’accueil pour personnes polyhandicapées "le Point d’Eau" à Grumelange.

Inscriptions : https://tablathon.be/#INSCRIPTIONS

S.M