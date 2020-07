La plupart des événements de la rentrée sont maintenus

Le WEX de Marche-en-Famenne prépare sa rentrée de septembre dans l’expectative la plus totale. Si la plupart des concerts et spectacles sont actuellement maintenus, difficiles de savoir dans quelles conditions ils pourront avoir lieu. "Pour l’instant, nous sommes toujours dans l’attente de la décision du Conseil National de Sécurité", explique Julie Wéry, responsable communication. "Nous espérons en savoir plus sur les nouvelles réglementations pour le 15 juillet. En attendant, nous avons mis en place une "safe team" pour analyser en amont toutes les pistes envisageables. Le problème est qu’un salon ne s’organise pas un mois avant l’événement."