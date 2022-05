Le ministre de l’Economie et de l’Aménagement du Territoire, Willy Borus, vient de marquer son accord sur l’attribution du marché pour la transformation d’un bâtiment sur le site à réaménager de l’ancienne gendarmerie de Mellier (Léglise).

Pour rappel, cette ancienne gendarmerie a fait l’objet d’une reconnaissance définitive en site à réaménager par arrêté ministériel le 27 octobre 2015. Désaffectée, elle sera rénovée et transformée en cinq logements.

"l s’agit d’un bâtiment tout à fait remarquable qui dispose d’une identité spécifique et représente une valeur patrimoniale significative pour les habitants de Léglise et plus précisément de Mellier, souligne le ministre Borsus. Je me réjouis que ce site puisse retrouver une fonctionnalité, qui plus est, dynamique, puisqu’il est destiné à la création de logements tremplins »,

Le marché des travaux a été attribué à l’entreprise Jonkeau de Houffalize pour les travaux de gros-œuvre, l’aménagement des abords et les travaux de menuiseries subventionnés par la Wallonie dans le régime des sites à réaménager.

Les lots relatifs aux enduits, au chauffage, à la ventilation, à l’électricité ou encore à la peinture ne sont pas éligibles à ce mécanisme. L’intervention régionale, sur base des postes éligibles, dans le cadre des SAR, s’élève à 228 025,81€.