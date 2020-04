Des mois de travail tombent à l'eau. Les tickets vendus en ligne seront remboursés.

Face à la crise sanitaire sans précédent, c’est avec une immense tristesse que les organisateurs ont dû résoudre à annuler la 15éme édition du Donkey Rock Festival qui devait avoir lieu les 7, 8 et 9 août 2020 à Sélange

" En 15 ans de donkey rock festival, cette décision est la plus difficile que nous avons été amenés à prendre mais les incertitudes sont trop nombreuses et nous ne pouvons pas prendre le risque de mettre en danger notre structure. Nous avons donc estimé qu’il était plus sage de prendre cette décision maintenant. Nous sommes actuellement en contact avec les différents artistes qui devaient se produire à Sélange cette année pour les reprogrammer en 2021. Les personnes qui avaient déjà acheté leurs tickets en ligne seront remboursées dans les meilleurs délais. Ce sont des mois de travail qui tombent à l’eau aujourd’hui mais nous reviendrons plus motivés et plus forts que jamais en 2021. Nos pensées vont aujourd’hui vers tous nos partenaires et sponsors qui traversent une période difficile, vers tous les artistes qui devaient se produire au donkey rock festival ou ailleurs et dont les dates sont annulées et bien entendu vers toutes les personnes qui se battent contre le virus pour elles ou pour les autres."