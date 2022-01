Après l’annonce en novembre dernier de l’annulation du Pat’Carnaval le 27 février à Bastogne, d’autres comités carnavalesques ont annoncé mercredi soir, au cours d’une réunion de l’intercomité , présidée par Michel Waty, qu’ils avaient pris la décision d’annuler les festivités.

Les carnavals de La Roche-en-Ardenne, Nassogne, Barvaux-sur-Ourthe, Saint-Hubert et Hotton, programmés respectivement les 27, 20, 12 , 27 mars et le 10 avril sont donc annulés.

Certains comités ont opté pour une formule light des festivités. C’est le cas à Florenville où seul le cortège du 27 mars est maintenu et à Martelange où le grand feu et la cavalcade du dimanche 6 mars restent programmés. A Heinstert, une sortie du prince est prévue en petit comité le samedi 26 mars. A Wellin, les festivités carnavalesques du 12 mars sont reportées aux 25 et 26 juin.

A ce stade, certains organisateurs ne se sont pas encore positionnés. A Habay, où le carnaval est programmé le 17 avril, rien n’est décidé même si on s’oriente vers une annulation. A Arlon, Numa Glesner a annoncé que la décision sera prise le 1er février. Pas encore de décision non plus, à Marche-en-Famenne, Meix-devant-Virton et Ochamps. La présidente du comité d'Ochamps, Stéphanie Arnould, absente mercredi soir, annonce que le comité se positionnera le 15 février.

A Houffalize, le carnaval du soleil est maintenu le dimanche 7 août.