Il aurait sans doute mieux valu attendre avant de communiquer quoi que ce soit. Mais voilà, l’information circule depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, où certains élus chestrolais ont annoncé qu’il sera sans doute possible de se baigner dans le lac cet été. Pour appuyer leurs propos, ils se basaient sur un premier avis donné par la Ministre wallonne Tellier qui avait laissé sous-entendre l’ouverture de certaines zones de baignade en Région wallonne, citons notamment Neufchâteau. Mais cette dernière avait bien précisé « si les analyses sont bonnes… » uniquement ! Et bien d’autres éléments qui devaient encore être pris en considération.

Information qui est confirmée ce mardi par la bourgmestre chestrolaise. « Les baignades dans le lac pourraient être autorisées au mois de juin si les analyses en cours le permettent. Les résultats de celle-ci sont attendus avec impatience par la majorité. Cependant, ce n’est pas gagné au vu de la météo assez froide et maussade que nous connaissons ces derniers jours », précise Michèle Mons Delle Roche. …En attendant, tous croisent les doigts pour que ce rêve devienne réalité. Les plus jeunes ne se rappellent sans doute pas qu’à une époque, on pouvait plonger dans les eaux du lac. Plus que quelques semaines à attendre et qui sait…