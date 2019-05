Des entraves partielles ou totales de la circulation ont été signalées en province de Luxembourg.

Les chutes de neige ont provoqué des embarras de circulation en province de Luxembourg ce samedi. Une dizaine d’entraves partielles ou totales de la circulation ont été signalées aux pompiers de la zone de secours Luxembourg à la suite de chutes d’arbres ou de branchages.

«En mai, les arbres ont déjà leurs feuilles et les branches ont cassé sous le poids de la neige », précise-t-on au dispatching provincial. « Les pompiers ont été appelés pour du tronçonnage. Ils ont enlevé les arbres et branchages qui obstruaient la chaussée. »

A 7 h 11 et 8 h 32, les pompiers d’Erezée sont intervenus rue du Frêne à Ronzon (Rendeux) et rue du Val d’Aisne à Fisenne (Erezée). Un déblaiement de la voirie a aussi été nécessaire sur la N 807 route de Hotton.

De 9 h 01 à 10 h 27, les pompiers de Saint-Hubert, Marche-en-Famenne, Erezée et Rochefort ont été appelés pour du tronçonnage au Fourneau Saint-Michel (Saint-Hubert), sur la bretelle de sortie de la Nationale 4 en direction de Marche-en-Famenne, rue de Dochamps à Amonines (Erezée) et sur la N 899 rue Saint-Roch à Tellin.

A 10 h 27, les pompiers de Hamoir sont intervenus rue à l’Eau à Bende dans la commune de Durbuy. A 10 h 29, les pompiers de Paliseul ont dégagé la chaussée rue de la Hayette à Daverdisse où une entrave totale de la circulation avait été signalée.

Cet après-midi, quatre entraves de la circulation ont, à nouveau, été signalées rue Mesnil entre Freux et Moircy (15 h 31) dans la commune de Libramont, sur la N 891 à Sain t-Vincent dans la commune de Tintigny (15 h 45), rue de Virton entre Valansart et Meix-devant-Virton (15 h 48) et rue du Bois d’Oingt à la sortie du village d’Awenne (16 h 01). Les pompiers de Saint-Hubert, Paliseul et Florenville sont intervenus.