La crise sanitaire a-t-elle eu de grands impacts sur les petits commerces chestrolais, autre que ceux de l’Horeca ? C’est ce que nous avons d’abord tenté de savoir auprès de l’ADL, l’Agence Locale de Développement.

"D’une manière générale, on peut dire que Neufchâteau s’en sort plutôt bien jusqu’à présent. Depuis le printemps 2020, on compte environ une dizaine d’ouvertures de commerces. Et je n’ai pas entendu qu’on ait eu des fermetures. C’est donc un bilan plutôt positif nous concernant. Même si le secteur du Commerce a connu des jours meilleurs dans le passé, on a quand même pu sortir la tête hors de l’eau durant cette crise sanitaire. Le taux de cellules vides ne dépasse pas les 15 %. D’autres communes sont sans doute plus à plaindre…", explique Gilles Defoy, le coordinateur de l’ADL.

En effet, avec notamment une boulangerie, un magasin d’alimentation, un magasin de vêtements pour enfants, un salon de toilettage, une sandwicherie, un champion du monde de la pizza qui ouvre son restaurant ou encore une spécialiste du rangement (Home Organising), difficile de faire mieux ! "Il manque un magasin de lingerie et un autre de chaussures. On serait encore mieux équipés", ajoute la porte-parole de commerçants chestrolais, Vinciane Lequeux, qui tient la boutique Bleu Citron depuis une trentaine d’années. Sa voisine, l’opticienne, est là depuis une vingtaine d’années. Sans oublier la papeterie Kerger et la boucherie Fagneray où c’est la 3e génération qui vient de reprendre l’activité. Des secteurs différents certes, mais bien une preuve que les commerçants peuvent perdurer à Neufchâteau.

"Les mauvaises langues disent que Neufchâteau, c’est mort ! ce n’est pas mon avis. Regardez aussi du côté des friteries, les traiteurs… ils se sont adaptés et n’ont pas perdu leur clientèle. Le futur ? Je pense que la commune ou les investisseurs privés peuvent encore augmenter l’offre, il reste encore des surfaces à bâtir", dit-elle. On pense notamment au site où se situe l’ancien LIDL. A noter que Katy, coiffeuse bien connue dans la galerie du Delhaize, cherche un repreneur pour son salon. "Nous irons nous installer à l’étranger", indique-t-elle. Avis aux candidats…

L.T.