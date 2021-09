Mais pourquoi diable ne peut-on retirer son rouleau de sacs PMC gratuit qu’au recyparc ? Pour plusieurs citoyens, il aurait été beaucoup plus facile d’aller chercher les sacs bleus gratuits à l’administration communale.

Par exemple, la commune de La Roche-en-Ardenne (et elle n’est pas la seule) voulait être un point de distribution. Cela lui a été refusé par Idélux. “ Cette réponse négative est paradoxale par rapport à la volonté de conscientiser un maximum de nos habitants à cette vaste problématique du tri et du recyclage ”, interpelle le conseiller provincial rochois Dominique Gillard (MR).

Pour rappel, la collecte des PMC se fera à partir du mois d’octobre en porte-à-porte dans des sacs bleus. On nepourra plus les déposer au recyparc.

Vendredi matin, au conseil provincial, Dominique Gillard a demandé à la députée provinciale Marie-Eve Hannard (cdH) de ramener Idélux Environnement à la raison.

C’est Fost Plus qui l’a imposé

La députée a expliqué que ce choix n’a pas été effectué par Idélux, mais bien par la société de recyclage Fost Plus qui finance la collecte des PMC et la distribution gratuite des sacs. Fost Plus a imposé que cette distribution s’effectue uniquement au sein des recyparcs.

La Commune peut jouer un rôle d’intermédiaire

“ Il est prévu que les personnes éprouvant des difficultés peuvent confier leur bon à leur voisin ou ami pour que celui-ci récupère le rouleau de sacs gratuits à leur place, précise Marie-Eve Hannard. Par ailleurs, rien n’empêche à la Commune de jouer un rôle d’intermédiaire en organisant une récolte de bons au niveau des ménages et en leséchangeant contre les rouleaux de sacs-poubelle dans le recyparc, avant de les distribuer à ses habitants, ceci bien évidemment dans le cadre fixé par la tutelle. ”

Elie Deblire (cdH), président d’Idélux a appuyé les propos de la députée. “ Nous avons des difficultés à faire reconnaître les spécificités de notre territoire auprès de Fost Plus, explique-t-il. Les discussions ont été âpres et compliquées. ”

Les conseillers ont convenu que la Province vienne en appui d’Idélux, pour qu’à l’avenir les rouleaux ne soient pasuniquement distribués dans les recyparcs mais aussi dans les administrations communales qui le souhaitent.

Même chose pour que des commerces, campings, collectivités… puissent utiliser des sacs de 120 litres actuellement exclusivement réservés aux écoles.

Signalons que les sacs PMC seront disponibles à la vente, en province de Luxembourg, dans 78 points ventes, auxquels il faut ajouter 34 administrations communales, 21 magasins Carrefour et 9 magasins Colruyt, conclut la députée Marie-Eve Hannard.