Si on parle en ce moment de l’horreur, du racisme et de l’incitation à la haine en Allemagne, la commune de Libramont, hasard du calendrier ou pas, veut justement contrer ces mauvaises valeurs. Pour ce faire, un plan d’action a été mis en place. Le but est de sensibiliser les jeunes. " Depuis quelques jours, les écoles primaires de la commune défilent à la bibliothèque communale pour dire ‘non’ aux mots racistes. Au total, ce sont quelque 160 enfants qui ont participé à la première animation proposée par l’ASBL Ami, entends-tu ? de Gembloux ", précise l’échevin Jonathan Martin.

Les questions de l’exclusion et du repli sur soi sont plus que jamais d’actualité. " Tant la montée de l’extrême droite que le harcèlement, notamment en milieu scolaire, nous montrent à quel point le vivre-ensemble est menacé. La citoyenneté et les valeurs démocratiques, cela doit s’apprendre dès le plus jeune âge. C’est pour cette raison que le Collège a inscrit un plan d’action en la matière", continue l’échevin de la Citoyenneté. L’activité qui était proposée aux écoles s’appuyait sur une série de panneaux didactiques. En outre, plusieurs animations étaient là pour la dynamiser : jeu de rôle mimé, chaise musicale coopérative, jeu de l’oie sur le parcours du migrant ou encore lecture d’une histoire sur les moqueries à l’école. " On cherche à faire le lien entre le passé et l’actualité, ce qui nous amène à passer de la Shoah à la crise migratoire. On essaye aussi de susciter de l’empathie chez les enfants en les amenant à se mettre à la place de l’autre. L’objectif, c’est vraiment de leur faire comprendre l’importance de concilier les différences. Des différences qui ne sont pas une faiblesse mais bien une force", explique l’animatrice Aurélie Desprez.

Nul besoin de convaincre l’échevin de la Citoyenneté, qui annonce déjà la suite. " Le 10 mars prochain, nous officialiserons notre adhésion au réseau éducatif Territoire de Mémoire et, dans la foulée, nous inaugurerons l’exposition Triangle Rouge au centre culturel. Une exposition qui s’adresse, cette fois, à un public adolescent voire adulte. Par ailleurs, des contacts ont déjà été pris en vue de projets futurs ", conclut Jonathan Martin.

L. Tr.