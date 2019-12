Elle ne sera pas tout de suite rénovée. Certains parents ne comprennent pas ce jeu politique.

À Neufchâteau, le contexte politique est connu. Il a des conséquences désastreuses pour certains. Comme par exemple pour l’école de Grandvoir, le sujet polémique du moment.

On peut résumer ce dossier en disant qu’il est au point mort, alors que les premières démarches concernant sa rénovation datent d’il y a plus de quatre ans. "C’est incroyable et incompréhensible. Les élèves sont pris en otage. Vous vous rendez compte ? Cela fait des années que l’école n’est plus adaptée aux besoins de la cinquantaine d’élèves. On ne compte même qu’une seule toilette ! C’est inadmissible de savoir que dans les villages voisins, durant ce laps de temps, la commune a inauguré plusieurs écoles ou maisons de village. À croire que l’environnement de jeunes élèves est moins pris en considération par certains politiciens. Ça me révolte de le dire et de voir qu’on construit plus vite d’autres bâtiments plutôt que des écoles", pestait ainsi ce papa durant ce congé de Noël.

Certains parents n’ont plus confiance envers les politiciens, quels qu’ils soient. Évidemment, majorité et opposition auront des arguments à faire valoir dans ce dossier. Chacun jugera en fonction. "On ne peut pas reprocher à Monsieur Fourny, le bourg mestre, d’avoir étudié le projet. Mais là où le bât a blessé, c’est au niveau du timing. Vu de l’extérieur, il me paraît certain que le projet de transformation de l’école a été gardé dans les cartons dans un but bien précis : celui de pouvoir présenter un projet aux citoyens de Grandvoir en pleine période électorale. Ce fut un choix délibéré et c’est ce choix qui, maintenant, met l’école et ses petites têtes blondes dans l’attente. Si le budget de cette école, relatif aux travaux de rénovation, avait été voté avant la période ‘suspecte’, ce dossier serait rentré dans les affaires courantes de la commune et aurait donc pu être mis en œuvre en toute légalité", confie de son côté Thibault de Ridder, membre de la liste PourVous (Yves Evrard), coordinateur local Défi.