L’exposition " Les Enfants de la Résistance", tirée de la bande dessinée du même nom, et réalisée par les éditions Le Lombard à partir du travail de Vincent Dugommier et Benoît Ers, se tient à la bibliothèque d’Athus jusqu'au 25 mai.

Elle est organisée dans le cadre du projet "Athus dans la tourmente des années 40" en collaboration avec les éditions Le Lombard, la Ville d'Aubange, le centre culturel et le Ciné-Photo-Vidéo Aubange



Ludique et adaptée à un jeune public, cette expo explique de manière didactique les grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance en France et en Belgique.



Une visite guidée est proposée pour les classes de 4e, 5e et 6e primaires et de 1ère secondaire sur demande par téléphone 063/24.06.80 ou par mail sur l'adresse athusbibliotheque@gmail.com.