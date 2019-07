L’été, beaucoup de jeunes optent pour un travail d'étudiant.

La Foire Agricole est le bon endroit pour postuler. Les chanceux sont donc comblés: le job n’est sans doute pas le pire au monde.

"J’aime le soleil, mais ici c’est un peu trop. Travailler dans cet environnement sous la canicule, c’est vraiment compliqué et difficile cette année encore. Bien vite la pluie ce week-end ", explique Maxime qui en est déjà à sa troisième saison en tant qu’étudiant.

Il est vrai que son rôle consiste à sécuriser les différentes allées lorsque les animaux (vaches, taureaux ou chevaux) doivent se rendre à un stand de concours.

"Usant" et "fatiguant" sont sans doute les mots les plus souvent cités par les jeunes ce vendredi. Et « génial d’être ici », l’expression reprise par tout le monde. "C’est ma deuxième Foire. L’an passé, j’étais employée au stand de l’Auberge de la ferme. Cette fois, je suis à l’entrée principale où j’accueille les clients", confie Camille.

Selon la fonction et le stand occupé et aux dires des étudiants rencontrés, un étudiant peut facilement se faire entre 300 et 400 euros d’argent de poche. "Ça peut même parfois grimper jusqu’à 600 euros en seulement quatre jours. Il faut savoir être au bon endroit pour recevoir de bons pourboires", nous dit même Julien.