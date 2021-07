Michaël Jacquemin, porte-parole des Amis du Rail a annoncé, jeudi, que les gares de Longlier (Neufchâteau) et d’Athus (Aubange) ont été vendues. Une information confirmée par la SNCB.

"L'appel d'offre a été remporté par la commune d'Aubange pour la gare d'Athus" précise-t-il. " Nous sommes occupés à voir avec la commune comment pourra être utilisé le bien et si une salle d'attente pourra voir le jour dans un futur proche."

Le bourgmestre d’Aubange François Kinard précise que le projet de réaffectation n’est pas encore ficelé car le collège pensait que le marché lui échapperait.

" Notre offre a été acceptée au deuxième tour au montant de 98 000 euros", explique-t-il. " Nous irons signer le compromis dans quelques semaines. La signature des actes est prévue plus tard. La commune ne sera effectivement propriétaire que dans quelques mois."

La suite ? "Deux possibilités s’offrent à nous", poursuit-il. " Si on travaille avec un partenaire privé, on maintient un espace public, avec salle d’attente et commodités, et on installe, à court terme, un commerce. Dans le cas où le partenariat public privé ne pourrait être envisagé, une demande de subside sera introduite dans le cadre de la rénovation urbaine. On travaillerait alors sur le plus long terme."

En ce qui concerne la gare de Longlier, Michaël Jacquemin précise que ce n’est pas la commune de Neufchâteau, mais un tiers, qui a acquis le bien. " Nous ne savons pas qui, ni s'il existe un espoir de pouvoir y voir une éventuelle salle d'attente. En effet, nous espérions franchement le retour d'une salle d'attente aussi au sein de cette gare."