Les Amis du rail tirent à nouveau la sonnette d’alarme. Les guichets des gares d’Arlon et de Libramont seraient menacés, à moyen terme, dans la foulée de la fermeture, d’ici la fin de l’année, de ceux de Gouvy, Marbehan, Bertrix et Virton.

"Nous avons appris que dans une seconde vague, 22 autres gares verraient leur guichet fermer fin 2021, sans impact cette fois en province de Luxembourg", souligne Michaël Jacquemin, porte-parole des Amis du rail. " En revanche, une troisième vague de fermeture de guichet est annoncée. Les gares d'Arlon et Libramont seraient en 25ème et 27ème position, ce qui signifierait un désert total du service public SNCB en Province de Luxembourg."

Contacté par nos soins, Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB, assure qu’il n’en est rien. Les guichets de ces deux gares luxembourgeoises ne sont pas menacés à moyen terme. " Ces fermetures ne sont pas envisagées", affirme-t-il. "En effet, seuls les guichets qui ne sont plus du tout ou très peu utilisés sont visés. Or, ces deux gares, très fréquentées, ne rentrent pas dans ces critères."

Michaël Jacquemin souligne, par ailleurs que le ministre Georges Gilkinet a réuni l’ASBL Les Amis du Rail, Train-tram-Bus, Navetteurs.be, Test-Achat et l'ACTP, afin de discuter de la fermeture des guichets et des solutions qui pourraient être trouvées avec les communes.



" Cette rencontre a permis pas mal d'échanges, notamment sur des exemples déjà en place dans les gares de Paliseul, Vielsalm, Marbehan et le projet de rachat des gares de Neufchâteau et d'Athus par les communes respectives de Neufchâteau et Aubange", précise-t-il. "Monsieur le ministre nous a informé vouloir mettre tout en oeuvre, afin que les gares concernées puissent être louées par la SNCB à des ASBL ou à du non marchand au prix coûtant. Il a évoqué également les possibilités de rachat ou de possibilité de bail emphytéotiques entre les communes et la SNCB."

Une seconde réunion avec les Amis du Rail uniquement devrait être programmée prochainement afin d'évoquer les spécificités de la province de Luxembourg.