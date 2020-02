Contrairement à ce qui a été annoncé, la course pourrait revenir dans la cité des Borquins.

La course des Legend Boucles de Bastogne s’est déroulée il y a quinze jours. Depuis lors, pas mal de rumeurs ont circulé dans la commune de Saint-Hubert. Celle-ci ne souhaiterait plus recevoir la course l’an prochain. Pourtant, ce n’est pas le cas. Les organisateurs de l’épreuve viennent de rencontrer les élus borquins et les voyants semblent au vert. "Ce lundi 24 février, une délégation du RAC Spa emmenée par Pierre Delettre a été reçue à Saint-Hubert par le Collège communal, dont Monsieur le Bourgmestre Jean-Luc Henneaux et Madame l’Echevine des Sports Céline Nicolas. Avant tout, nous ne pouvons que regretter les fuites dans les médias de la décision prise par le Collège communal au sujet des Legend Boucles de Bastogne, alors que les deux parties ne s’étaient pas encore rencontrées ni concertées" commence Pierre Delettre. Cette rencontre était d’autant plus intéressante et fructueuse que pour 2021 et au-delà, toutes les portes restent ouvertes quant à une poursuite de la collaboration entre Saint-Hubert et les Legend Boucles. "Des pistes ont même été échafaudées afin de garantir encore plus de retombées pour la commune de Saint-Hubert. Il est d’ailleurs prévu que l’administration communale de Saint-Hubert et les responsables du RAC Spa se revoient prochainement pour faire avancer le dossier. Nous nous félicitons en tout cas de ces contacts cordiaux et nous réjouissons d’encore compter Saint-Hubert à l’affiche des prochaines éditions des Legend Boucles de Bastogne", conclut-il. Quant au bourgmestre, il confirme que la discussion a été positive. « Je pense qu’on pourra effectivement trouver un terrain d’entente avec les organisateurs. "

Une bonne nouvelle pour les passionnés de sport moteur qui vivent dans la région.