De plus en plus de citoyens sont intéressés par la réduction des déchets, mais il n’est pas toujours évident de savoir par où commencer. Pour aider les débutants qui veulent se lancer dans la démarche, Idélux Environnement propose des webinaires " à la carte" au cours desquels des solutions concrètes, faciles et économiques seront détaillées.

Six modules thématiques de 45 minutes sont proposés autour des différentes pièces de la maison. Ils mettent en avant des gestes simples pour réduire les déchets notamment dans la cuisine, la salle de bains, la buanderie et au jardin.

Afin de s’adapter aux contraintes quotidiennes, ces ateliers auront lieu deux jours par semaine, pendant les pauses de midi. Chacun est libre de participer à un ou plusieurs ateliers. La première session débutera le mardi 18 mai.

Au total, quatre sessions seront organisées en mai (mardi et jeudi), juillet (lundi et mardi), septembre (jeudi et vendredi) et novembre (mardi et jeudi). La participation est gratuite cependant pour la qualité des échanges, les places en ligne seront malgré tout limitées.

Dates et formulaires d’inscription via www.idelux.be > Déchets>Réduire mes déchets > Les midis du zéro déchet, 6 webinaires pour apprendre à réduire vos déchets.